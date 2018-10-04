Южнокорейцы требуют повысить прозрачность системы указания о ГМО в продуктах

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Девять из десяти южнокорейцев считают, что все продукты питания, в производстве которых применялись ГМО, должны иметь соответствующую маркировку. На это указывают результаты опроса, проведённого в августе Обществом потребителей среди 500 женщин. Вышеуказанный ответ дали 93,8%. Это на 8% больше, чем в 2014 году. Согласно действующему законодательству, содержании ГМО указывается только на упаковках тех продуктов, в которых после производства и обработки остаются ДНК и белки ГМО. Если же в готовом продукте их нет, то никаких маркировок нет, даже, если ГМО применялись. В марте 57 общественных организаций направили в президентскую администрацию петицию с требованием ввести систему обозначения в продуктах о ГМО. За месяц под ней подписались 210 тыс. человек. В администрации ответили, что необходимо провести подробное исследование вопроса, с учётом возможности повышения цен на продукты и усложнение условий торговли.