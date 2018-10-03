Южнокорейская делегация прибыла в Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях

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Южнокорейская делегация, в составе которой около 160 человек, прибыла в четверг в Пхеньян, где состоятся праздничные мероприятия по случаю 11-ой годовщины межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. Три самолёта с членами делегации на борту приземлились в Пхеньяне в 10 часов утра. В аэропорту их встречали председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, председатель комитета по реализации Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года с северокорейской стороны Пак Мён Чхоль, заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, председатель Народного комитета города Пхеньяна Чха Хи Рим, замминистра спорта Вон Гиль У, председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Кан Чжи Ён. Приветствуя гостей, Ли Сон Гвон подчеркнул, что все межкорейские декларации были приняты для народа и воссоединения. Глава министерства по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн, возглавляющий делегацию, заявил, что с его последнего визита в Пхеньян прошло ровно две недели, и сейчас северокорейская столица воспринимается им как «соседний город». Он выразил надежду на то, что в пятницу удастся провести «хорошее мероприятие», которое будет отвечать духу межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. В составе делегации Юга представители правительства, Национального собрания, фонда имени Ро Мун Хёна, профсоюзов, религиозных кругов и деятели культуры.