Госсекретарь США проинформировал президента РК о своей поездке в Пхеньян

Photo : KBS News

Госсекретарь США Майкл Помпео оценил свой визит в Пхеньян как плодотворный, а беседу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном как «хорошую и продуктивную». По прибытии в воскресенье из северокорейской столицы он встретился с президентом РК Мун Чжэ Ином и проинформировал его о содержании встречи с лидером КНДР. Помпео сообщил, в частности, о том, что в ходе встречи достигнута договорённость о проведении «как можно скорее» второго американо-северокорейского саммита, время и место проведения которого должны быть согласованы в ближайшее время. Обсуждались также дальнейшие меры по денуклеаризации Корейского полуострова и ответные действия со стороны США. Достигнута договорённость о создании рабочих переговорных групп, которые обсудят процесс денуклеаризации и займутся подготовкой к очередному саммиту. Глава госдепартамента поблагодарил южнокорейское правительство за активность в деле улучшения ситуации на Корейском полуострове. В свою очередь, южнокорейский лидер выразил надежду на то, что второй американо-северокорейский саммит поможет ускорить денуклеаризацию и сделать необратимым мирный процесс на Корейском полуострове.