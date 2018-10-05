В Пхеньяне состоялась встреча лидера КНДР и госсекретаря США

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7 октября в Пхеньяне состоялась встреча председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и госсекретаря США Майкла Помпео. Как сообщило в понедельник агентство ЦТАК, Ким Чон Ын выразил надежду на то, что будет подготовлена «хорошая повестка» его второй встречи с президентом США, а сама встреча приведёт к значительному прогрессу в денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил также, что диалог между двумя странами, основанный на доверии, будет продолжаться. Как отмечается в сообщении ЦТАК, стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, провели конструктивное обсуждение мер по денуклеаризации Севера. Ким Чон Ын высоко оценил создавшуюся возможность для глубокого диалога и продуктивного обсуждения. После окончания официальной части встречи её участники продолжили за обедом обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего диалога. Как сообщили в госдепартаменте США, Ким Чон Ын пригласил в КНДР делегацию наблюдателей, которая могла бы удостовериться в полном демонтаже ядерного полигона в Пхунгери провинции Ханмён-Пукто.