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Корея: Юг-Север

Юг предложил Северу провести в Пхеньяне встречу парламентариев

Write: 2018-10-08 11:10:27Update: 2018-10-08 17:38:59

Юг предложил Северу провести в Пхеньяне встречу парламентариев

Photo : YONHAP News

Южнокорейская сторона предложила Северу провести в ноябре в Пхеньяне первую межкорейскую встречу парламентариев, а вторую такую встречу провести в следующем году в Сеуле.   Предложение было сделано южнокорейскими политиками, которые приняли участие в состоявшихся в Пхеньяне совместных мероприятиях, посвящённых 11-й годовщине межкорейского саммита 2007 года. Это подтвердил и председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан. По его словам, в мероприятии должны принять участие как правящие силы, так и оппозиция, но партия Свободная Корея не намерена участвовать во встрече, если она будет проходить в Пхеньяне. Северокорейская сторона ответила на данное предложение принципиальным согласием. 
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