Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 62,7%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина составил 62,7%, что на 2,6% меньше по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 1 по 5 октября среди 2 тыс. человек. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 31,6% опрошенных - на 1,3% больше, чем на прошлой неделе. Эксперты полагают, что снижение уровня поддержки президента связано с последствиями резкого роста, наблюдавшегося до этого, а также с разногласиями по поводу назначения нового министра образования. Отмечается, что постепенно более отчётливо проявляется недовольство населения наличием проблем в экономике и социальной сфере. Демократическую партию Тобуро поддерживают 45,6%, партию Свободная Корея - 20,7%, партию Справедливости – 7,9%, партию Справедливого будущего – 6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.