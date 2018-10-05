Кан Гён Хва: Визит госсекретаря США в Пхеньян был плодотворным

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Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян был плодотворным, заявила в понедельник министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в воскресенье, непосредственно после возвращения Майкла Помпео из Пхеньяна. Не раскрывая подробностей, Как Гён Хва подтвердила, что целью поездки госсекретаря была подготовка почвы для второго американо-северокорейского саммита, подчеркнув, что конкретная дата саммита пока не определена. Отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение саммита до промежуточных выборов в США, которые состоятся 6 ноября, глава южнокорейского МИД отметила, что «всё возможно».