РК и Мексика развивают экономическое сотрудничество

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10 октября в Сеуле состоится первое заседание комитета экономического сотрудничества РК и Мексики. Об этом сообщили в министерстве планирования и финансов. С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Ким Дон Ён, а также высокопоставленные представители финансовых учреждений страны. Мексику будет представлять министр финансов Антонио Гонсалес Анайя. Это первая подобная встреча сторон на таком уровне. Они обсудят вопросы укрепления экономического сотрудничества, перспективы взаимодействия и другие темы.