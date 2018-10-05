Экспорт южнокорейских автомобилей снижается

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Южнокорейский экспорт автомобилей снижается по большинству направлений, что отрицательно сказывается на общей доле на мировом рынке. По данным Института международной торговли, опубликованным 7 октября, темпы роста экспорта автомобилей после 2011 года начали замедляться. В период с января по июль общий экспорт вырос на 6,3%, а показатель в области автомобилей сократился на 6,8%. При этом импорт машин растёт. Доля РК на мировом автомобильном рынке сократилась с 5,6% в 2013 году до 4,6% в 2016 году. По этому показателю страна опустилась с восьмого на пятое место. В докладе института говорится, что для исправления ситуации необходима активная политика разработки новых моделей, ориентированных на основные рынки, кроме того, следует применять более продуманный маркетинг.