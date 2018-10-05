В РК сократилось количество погибших в ДТП

В этом году количество погибших в автомобильных катастрофах сократилось, составив за период с января по сентябрь 2.773 человека. Это на 8,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечается в докладе Управления полиции и министерства сухопутных территорий и транспорта, представленном 7 октября. Общее количество пешеходов, погибших в ДТП, сократилось на 9,5%, составив 1.163 человека. Некоторое улучшение ситуации объясняется влиянием мер, принятых властями, в том числе тщательная проверка качества работы служб общественного транспорта и такси, строгое наказание нарушителей, профилактическая работа.