Мун Чжэ Ин: Сложились условия для второго американо-северокорейского саммита

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Визит в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео позволил создать условия для скорейшего проведения второго американо-северокорейского саммита. Об этом заявил в понедельник на заседании кабинета министров президент РК Мун Чжэ Ин. Он призвал правительство приложить все усилия для поддержания тесного сотрудничества между РК и США в достижении подвижек в процессе денуклеаризации и налаживании мирного режима. Мун Чжэ Ин отметил возможность того, что в ближайшее время северокорейский лидер Ким Чон Ын посетит Россию, а председатель КНР Си Цзиньпин - КНДР. Он допустил вероятность проведения в будущем саммита КНДР и Японии. Мун Чжэ Ин отметил, что в настоящий момент на Корейском полуострове создаётся новый порядок, который изменит ситуацию в Северо-Восточной Азии.