Замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву для участия в консультациях

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в понедельник в Москву для участия в дипломатических консультациях. 8 октября состоялись двусторонние консультации дипломатов России м КНДР, а 9 октября состоится трёхсторонняя с участием представителей КНДР, России и Китая. От России в них участвует замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, от Китая - замглавы МИД, спецпредставитель Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Суанью. Основные темы обсуждений - денуклеаризация Корейского полуострова и урегулирование межкорейских отношений.