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Замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву для участия в консультациях

Write: 2018-10-08 14:26:53Update: 2018-10-08 17:40:13

Замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву для участия в консультациях

Photo : KBS News

Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в понедельник в Москву для участия в дипломатических консультациях. 8 октября состоялись двусторонние консультации дипломатов России м КНДР, а 9 октября состоится трёхсторонняя с участием представителей КНДР, России и Китая.  От России в них участвует замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, от Китая - замглавы МИД, спецпредставитель Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Суанью. Основные темы обсуждений - денуклеаризация Корейского полуострова и урегулирование межкорейских отношений.
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