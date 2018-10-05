Правящие силы обсудили текущие вопросы

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8 октября представители правительства, администрации президента и правящей партии провели встречу, на которой было решено сосредоточиться на ратификации межкорейской Пханмунчжомской декларации и принять меры по реализации Пхеньянской декларации. Было принято решение в кратчайшие сроки достичь подвижек по пунктам договорённостей, которые связаны с соединением железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также с обменами в социальной и культурной сферах. Помимо этого, при министерствах обороны и по делам воссоединения будет создан орган на уровне заместителей министров, который займётся вопросами реализации договорённостей о прекращении любых враждебных действий сторон и демилитаризации совместной зоны безопасности (JSA). Была затронута также ситуация в сфере занятости. Стороны решили сосредоточить усилия на активизации региональных инвестиций, поддержке инновационного роста и создании краткосрочных рабочих мест.