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Политика

Правящие силы обсудили текущие вопросы

Write: 2018-10-08 14:43:20Update: 2018-10-08 17:38:21

Правящие силы обсудили текущие вопросы

Photo : KBS News

8 октября представители правительства, администрации президента и правящей партии провели встречу, на которой было решено сосредоточиться на ратификации межкорейской Пханмунчжомской декларации и принять меры по реализации Пхеньянской декларации. Было принято решение в кратчайшие сроки достичь подвижек по пунктам договорённостей, которые связаны с соединением железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также с обменами в социальной и культурной сферах. Помимо этого, при министерствах обороны и по делам воссоединения будет создан орган на уровне заместителей министров, который займётся вопросами реализации договорённостей о прекращении любых враждебных действий сторон и демилитаризации совместной зоны безопасности (JSA). Была затронута также  ситуация в сфере занятости. Стороны решили сосредоточить усилия на активизации региональных инвестиций, поддержке инновационного роста и создании краткосрочных рабочих мест. 
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