В Нью-Йорке состоялся контакт представителей РК и КНДР при ООН

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7 октября постоянный представитель РК при ООН Чо Тхэ Ёль впервые встретился со своим северокорейским коллегой Ким Соном, назначенным на данный пост в прошлом месяце. Чо Тхэ Ёль написал на своей странице в Facebook, что контакт имел место 1 октября. Ким Сон приступил к работе 20 сентября, когда он передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу верительную грамоту. Чо Тхэ Ёль указал, что короткая встреча прошла в ходе приёма в китайском представительстве. По его словам, они обменялись мнениями о результатах южнокорейско-американского саммита, прошедшего в рамках сессии Генассамблеи ООН, а также на личные темы, касающиеся семьи и жизни в Нью-Йорке. Они договорились встречаться как можно чаще. После этого Чо Тхэ Ёль отметил, что значительное сближение Юга и Севера ощущается в отношениях с представителем КНДР при ООН.