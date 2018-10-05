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Экономика

Ценность неоплачиваемой работы по дому в РК составила 24,3% от ВВП

Write: 2018-10-08 15:02:04Update: 2018-10-08 17:43:09

Ценность неоплачиваемой работы по дому в РК составила 24,3% от ВВП

Photo : KBS News

В РК ценность неоплачиваемой работы по домашнему хозяйству составила  24,3% ВВП. По данным Национального статистического управления, представленным 8 октября, по состоянию на 2014 год показатель составил 360,7 трлн вон или 318,5 млрд долларов. В понятии неоплачиваемой работы по дому 62,8% приходятся на такие распространённые виды дел как готовка еды, стирка и уход за домашними животными. 25,9% - воспитание детей и уход за пожилыми родителями. В 75,5% случаев домашними делами занимаются женщины. Между тем, доля мужчин постоянно растёт, что связано с увеличением количества домохозяйств, состоящих из одного человека. Понятие ценности неоплачиваемой работы по домашнему хозяйству было признано статистическим в этом году, и соответствующие данные представлены впервые. Это связано с рекомендациями ООН. 
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