На острове Чечжудо состоится Западно-тихоокеанский морской симпозиум (WPNS)

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12 октября на острове Чечжудо в рамках международного военно-морского смотра состоится 16-й Западно-тихоокеанский морской симпозиум (WPNS). Данное мероприятие проводится с 1988 года в целях укрепления сотрудничества в вопросах безопасности. В РК симпозиум проводится в третий раз. Первые два раза имели место в 1998 и 2008 годах, когда РК организовывала военно-морские смотры. В этом году в мероприятии примут участие 150 представителей ВМС 46 стран. Япония направит своего представителя, несмотря на отказ участвовать в смотре ВМС из-за разногласий вокруг использования на японских кораблях флага восходящего солнца «Угильги», который в странах Азии воспринимается как символ японского империализма и милитаризма. Участники мероприятия сосредоточатся на обсуждении таких актуальных вопросов как безопасность мореходства, оперативные меры на случай стихийных бедствий и другие.