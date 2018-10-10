Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане достигли профицита

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Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, проведенные в феврале нынешнего года в Пхёнчхане, достигли уровня профицита в 61,9 млрд вон или 54,4 млн долларов. Об этом говорится в итоговом докладе по проведению и завершению мероприятий, представленном 9 октября председателем организационного комитета обеих Игр Ли Хи Бомом в ходе 133-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. Он назвал прошедшие Олимпийские Игры максимально успешными. По его словам, первоначально в оргкомитете высказывались опасения о том, что дефицит бюджета Игр возможно достигнет отметку в 266 млн долларов. Теперь же, оргкомитет за счёт профицитных средств намерен создать фонд в честь Пхёнчханской олимпиады для содействия развитию спорта. Ли Хи Бом также заявил, что 12 стадионов и спорткомплексов, использовавшихся во время Олимпиады, будут применяться для проведения спортивных мероприятий. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил оргкомитет Пхёнчханской Олимпиады с успешным проведением Игр. Он заявил, что МОК, признавая эти выдающиеся достижения, свою часть дохода передаст Пхёнчхану на развитие южнокорейского спорта.