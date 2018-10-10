В РК высокий уровень равенства ожидаемой продолжительности жизни

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В РК низкий уровень неравенства ожидаемой продолжительности жизни. По этому показателю страна заняла 13-е место среди 108 стран мира. На первом месте Исландия, на последнем Сьерра-Леоне. Под выражением «неравенство ожидаемой продолжительности жизни» понимается увеличение разницы в продолжительности жизни людей из-за таких социальных факторов, как размер доходов, уровень образования, объём промышленного производства и т.п. Показатель был определён на основе результатов исследования, проведённого группой научно-исследовательского центра университета Вонгван во главе с Ким Чжон Ином в период с 2004 по 2015 годы. Группа провела анализ данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка в отношении 108 стран. Указывается, что уровень неравенства ожидаемой продолжительности жизни связан с такими факторами, как степень неравенства в доходах, уровень производительности на одного человека и уровень образования, а также количество получателей пенсии. Чем ближе отметка к единице, тем выше уровень неравенства. Показатель в Исландии составил - 0,028 пункта. Т.е. в этой стране средняя продолжительность жизни граждан равномерно высока. Затем следуют такие страны, как Швеция, Япония, Норвегия, Италия и другие. По данным ОЭСР, представленным в этом году, средняя ожидаемая продолжительность жизни в РК составляет 82,4 года. Для Японии этот показатель составляет 84,1 года, а в Испании - 83,4. По словам профессора Ким Чжон Ина, чтобы снизить уровень неравенства ожидаемой продолжительности жизни нужно уменьшить разницу по уровню доходов населения, повысить уровень образования и объём промышленного производства, а также увеличить пенсионное обеспечение пожилых людей.