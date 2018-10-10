На острове Чечжудо растёт количество нелегалов

В этом году на южнокорейском курортном острове Чечжудо резко выросло количество иностранцев, которые прибыли туда в рамках безвизового режима и остались на нелегальных основаниях. На это указывают данные, которые 9 октября министерство юстиции РК представило депутату Ли Ын Чжэ, входящему в состав парламентского комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам. В частности, отмечается, что по состоянию на конец июля 2018 года количество нелегалов на острове составило 11.979 человек. Это на 2.133 человека больше, чем в конце прошлого года. Если темпы увеличения их количества сохранятся, то по итогам года численность таких нелегалов вырастит на 3.600 человек.