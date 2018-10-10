Министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн планирует посетить Вашингтон

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Министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн планирует в период с 13 по 17 ноября отправиться в Вашингтон для того, чтобы объяснить нынешнюю политику правительства Мун Чжэ Ина относительно Корейского полуострова. Об этом 9 октября сообщил представитель правительства. В настоящий момент ведётся подготовка подробной программы визита. Указывается, что в связи со вторым саммитом КНДР и США и развитием межкорейских отношений возможны некоторые изменения, но в целом, работа по подготовке поездки Чо Мён Гюна в Вашингтон действительно идёт. Основной целью визита станет повышение понимания американской стороны относительно северокорейской проблемы. Министр намерен провести встречи с американскими парламентариями и экспертами, интересующимися проблемами Корейского полуострова, чтобы донести до них суть южнокорейской политики по КНДР, а также показать, что улучшение межкорейских отношений окажет помощь в деле денуклеаризации.