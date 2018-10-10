Банки РК активно сокращают количество местных отделений

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За последние пять лет 17 южнокорейских банков закрыли около 900 отделений. На это указывают данные Комитета по финансовому контролю, представленные 9 октября депутату от правящей Демократической партии Тобуро Ко Ён Чжину, входящему в состав парламентского комитета по государственной политике. Сообщается, что по состоянию на конец июня количество отделений 17 крупнейших в стране банков сократилось на 11,6% по сравнению с концом 2013 года, составив 6.768 единиц. Сокращение коснулось и банкоматов, количество которых по состоянию на конец июня составило 43.831 единицу. Отметка сократилась на 21% за последние пять лет. Депутат Ко Ён Чжин указал на прогнозы, что банки будут продолжать снижение количества отделений банков и банкоматов, чтобы повысить доходность и эффективность работы. Тем не менее, он подчеркнул, что нужно проводить разумную финансовую политику, чтобы подобная тенденция не оказывала отрицательного влияния в таких районах, где проживают много пожилых людей и других представителей уязвимых слоёв общества в вопросе использования финансовых услуг.