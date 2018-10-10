В Пекине состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и КНР

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8 октября госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Пекин для ознакомления китайской стороны с результатами поездки в Пхеньян. Сразу после прибытия он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, но атмосфера с самого начала была довольно напряженной. Ван И выразил недовольство тем, что США наращивают противостояние двух стран в вопросе внешней торговли, а также наносят ущерб интересам Китая в ситуации с Тайванем. На это Майкл Помпео заявил, что имеет противоположную точку зрения. Он также выразил сожаление по поводу того, что Китай отменил встречу представителей США и КНР по вопросам внешних отношений и безопасности, которая была намечена на октябрь. Между тем, стороны всё же сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в решении вопросов по Корейскому полуострову. Помпео также встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Судя по всему, нынешние разногласия США и КНР по ряду вопросов оказывают влияние на решение северокорейской ядерной проблемы.