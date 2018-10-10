МВФ снизил прогноз роста экономики РК

Photo : YONHAP News

В МВФ снизили прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год с 3 до 2,8%. Прогноз относительно следующего года был снижен на 0,3% до 2,6%. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), опубликованном 9 октября. Предыдущий прогноз был озвучен полгода назад. Среди рисков для мировой экономики в МВФ указали на усугубление торгового конфликта между США и КНР, а также на опасения о возможной утечке капитала с рынков развивающихся стран, к которой подталкивает повышение базовой процентной ставки в США. В МВФ рекомендуется вести продуманную денежную политику и наращивать финансовые ресурсы.