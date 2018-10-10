В РК отметили День письменности Хангыль

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9 октября жители РК отметили очередной День корейской письменности Хангыль, созданной 572 года назад. Праздничная церемония состоялась на сеульской площади Кванхвамун. В ней приняли участие 1.200 человек, в том числе премьер-министр Ли Нак Ён, министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, культурные деятели, внёсшие вклад в развитие корейской письменности, представители профильных организаций и обычные граждане. Ли Нак Ён заявил, что в мире не так много народов, которые имеют собственный язык и письменность, поэтому Хангыль является достоянием не только для корейской нации, но и для всего человечества. Он указал на то, что в течение 70 лет после раскола страны в корейском языке появились многочисленные различия. На этом фоне в 2005 году началась совместная работа над созданием единого большого словаря, который, как ожидается, будет завершён лингвистами обеих Корей в ближайшее время. Кроме того, в Национальном музее Хангыля был организован тематический фестиваль, в городе Ёчжу провинции Кёнгидо - культурный фестиваль в честь короля Сэчжона Великого, который считается автором корейской письменности. Мероприятие приурочено к 600-летию с его вступления на трон. В 1997 году Хангыль вошёл в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и был назван самой логичной и научной системой письменности в мире.