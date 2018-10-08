Майкл Помпео: На переговорах по ядерной проблеме КНДР наметился прогресс

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Решение вопроса об отправке в СК инспекторов для проверки факта закрытия ядерного полигона Пхунгери может ускориться. На это указывает заявление госсекретаря США Майкла Помпео, сделанное в ходе пресс-конференции в Сеуле, состоявшейся после его встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Он, в частности, указал на большие подвижки в переговорах по денуклеаризации. Вероятно, это связано с тем, что Ким Чон Ын разрешил ему лично осмотреть взорванные объекты полигона Пхунгери. Для США это может быть простой проверкой закрытых ядерных и ракетных объектов, но сама инициатива Пхеньяна по этому вопросу имеет уже немаловажное значение. Помпео заявил, что проверка будет осуществлена в ближайшее время, так как сам лидер КНДР готов к этому. По словам Помпео, специальный представитель правительства США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн уже направил заместителю министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи приглашение о скорейшем проведении встречи по данному вопросу. Между тем, госсекретарь США и другие высокопоставленные представители Вашингтона пока ничего не говорят о возможности принятия ответных мер в отношении СК.