Объединённая команда Юга и Севера по плаванию завоевала бронзу

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8 октября в Джакарте первая объединённая команда Юга и Севера в комплексном плавании завоевала бронзу на Азиатских играх среди спортсменов с ограниченными возможностями. Мужская команда завершила дистанцию в эстафете фристайлом на 400 метров третьей после Китая и Японии со временем 4 минуты 24 секунды. Между тем, после окончания заплыва судьи дисквалифицировали японских спортсменов за нарушение правил старта, что автоматически переводило команду Юга и Севера на второе место. Но после просмотра видео-записи было решено отменить дисквалификацию. Для объединённой команды РК и КНДР это первая медаль на международном спортивном мероприятии среди людей с ограниченными возможностями. Между тем, оргкомитет соревнований сообщил о том, что согласно установленным правилам спортсмены Юга и Севера не могут вместе принимать участие в церемонии награждения. Указывается, что в квалификационных заплывах участвовали, как южнокорейские, так и северокорейские спортсмены, но в финале выступали только пловцы из РК, что было обусловлено их более высокими возможностями. То есть из семи членов команды в церемонии могут принять участие только четыре южнокорейца, участвовавших в финале. Национальный паралимпийский комитет Кореи обратился к оргкомитету соревнований и к Азиатскому паралимпийскому комитету с просьбой принять во внимание особые условия объединённой команды Юга и Севера и разрешить принять участие в церемонии либо всем членам сборной по плаванию, либо четырём из них - по два спортсмена от РК и КНДР.