Дональд Трамп: Американо-северокорейский саммит состоится после промежуточных выборов

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Второй американо-северокорейский саммит состоится после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В беседе с журналистами глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он просто «не может уехать сейчас» в связи с плотным графиком и необходимостью ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев. Кроме того, Трамп неоднократно указывал на то, что со вторым саммитом торопиться не следует, учитывая его важность. Ранее во вторник, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома в связи с отставкой постпреда США при ООН Никки Хейли, Трамп отметил, что «встреча будет», но пройдёт не в Сингапуре. «Речь идёт о трёх-четырёх различных местах», - уточнил американский президент.