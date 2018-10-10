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В среду в РК началась парламентская проверка правительственных учреждений, которая продлится 20 дней. Это будет первая полноценная оценка деятельности правительства Мун Чжэ Ина, которое приступило к работе в мае прошлого года, поставив перед собой задачи улучшить межкорейские отношения и повысить доходы населения страны. Правящая и оппозиционные партии высказывают диаметрально противоположные оценки их реализации. Кроме того, существуют серьёзные разногласия по содержанию межкорейского соглашения в военной области, подписанного в Пхеньяне. До 29 октября 14 из 17 постоянных парламентских комитетов оценят результаты работы 734 правительственных учреждений. Остальные три комитета, включая разведывательный, в период с 30 октября по 7 ноября проверят 19 учреждений. В первую очередь проверке подвергнутся министерства обороны, сухопутных территорий и транспорта, внутренних дел и безопасности, а также культуры, спорта и туризма.