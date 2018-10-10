Заместители глав МИД России, КНДР и Китая провели консультации в Москве

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9 октября в Москве состоялись трёхсторонние российско-северокорейско-китайские консультации. Заместители министров иностранных дел трёх стран Игорь Моргулов, Чхве Сон Хи и Кун Сюанью в течение трёх часов обсуждали важные региональные проблемы, включая вопросы денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Замглавы российского МИД Игорь Моргулов оценил консультации как «весьма успешные». Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, он отметил, что их участники обсудили «возможность скоординированных действий по тем направлениям, где подходы трёх стран совпадают». Моргулов напомнил, что «создание механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове невозможно без участия всех заинтересованных стран».