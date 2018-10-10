МИД России: Интересы КНДР в области безопасности должны быть учтены в полном объёме

Законные интересы КНДР в области безопасности должны быть учтены в полном объёме, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов. Как сообщает РИА Новости, выступая во вторник на приёме в посольстве КНДР в Москве по случаю 70-летия установления российско-северокорейских дипотношений, он отметил, что Россия готова к тесному взаимодействию с КНДР в урегулировании всего комплекса проблем Корейского полуострова. Их решение является важнейшим условием плодотворного сотрудничества двух стран, а также предпосылкой нормализации ситуации во всей Северо-Восточной Азии,- подчеркнул Игорь Моргулов.