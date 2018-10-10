РК вернула себе позиции лидера на мировом рынке судостроения

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Южнокорейская судостроительная отрасль вновь вышла на первое место в мире по объёму заказов. По данным агентства Clarksons, опубликованным 10 октября, в сентябре мировые судостроители получили заказы на 75 судов общим водоизмещением 2 млн 520 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Южнокорейский показатель составил 28 судов водоизмещением 1,6 млн CGT или 65% от всех заказов. На втором месте Китай - 17 судов объёмом 350 тыс. тонн. РК сохранила лидерство также по общему накопленному показателю с января по сентябрь. Объём заказов за этот период составил 212 судов на 9,5 млн тонн или 45% мирового рынка.