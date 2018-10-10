Президент РК передаст Папе Римскому приглашение посетить КНДР

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18 октября в Апостольском дворце в Ватикане Папа Римский Франциск даст аудиенцию президенту РК Мун Чжэ Ину. Об этом сообщил во вторник представитель пресс-службы Святого престола Грег Берк. Днём ранее кардинал Пьетро Паролин возглавит мессу во имя мира на Корейском полуострове, на которой будет присутствовать южнокорейский лидер. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём, в ходе встречи с понтификом Мун Чжэ Ин передаст Папе приглашение лидера КНДР Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Если такой визит состоится, то в Сеуле его будут приветствовать,- подчеркнул Ким Ый Гём. О намерении пригласить главу римско-католической церкви в Пхеньян лидер КНДР сообщил Мун Чжэ Ину во время третьего межкорейского саммита в Пхеньяне. Ранее Папа Франциск неоднократно публично молился за мир между двумя Кореями. В 2014 году в ходе визита в РК он участвовал в Днях азиатской молодёжи.