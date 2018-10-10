Никки Хейли уходит в отставку с поста постпреда США при ООН

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Никки Хейли объявила во вторник о своей отставке с поста постоянного представителя США при ООН, который она занимала с января прошлого года. В январе будущего года она покинет пост, на который была утверждена через четыре дня после того, как Дональд Трамп вступил на пост президента США. На пресс-конференции в Белом доме Хейли сообщила, что уходит в отставку не по личным причинам, ничего не сказав о своих дальнейших планах. Между тем, в заявлении Дональда Трампа, распространённом непосредственно после того, как стало известно об отставке Никки Хейли, отмечается, что глава Белого дома рассматривает пять кандидатур на должность постпреда ООН. Трамп не называл всех имён, отметив лишь, что в список включена его бывший советник Дина Пауэлл. Ранее дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла слухи о своём возможном назначении на данную должность.