У побережья острова Чечжудо стартовал международный военно-морской смотр

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10 октября у южного побережья острова Чечжудо стартовал третий по счёту международный смотр военно-морских сил, который продлится до 14 октября. В смотре принимают участие 19 кораблей из 12 стран, а также 40 кораблей и 20 самолётов ВМС РК. Для участия в смотре прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев». РК проводит военно-морские смотры с 1998 года, когда отмечалось 50-летие со дня основания военно-морского флота. Помимо Японии, отказавшейся принять участие в смотре из-за разногласий вокруг подъёма на её кораблях флага восходящего солнца «Угильги», который в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма, об отмене своего участия сообщил Китай, объясняя это внутренними обстоятельствами. Между тем, представители Японии и Китая примут участие в 16-м Западно-тихоокеанском морском симпозиуме (WPNS), который пройдёт 12 октября. В нём будут участвовать 150 представителей ВМС 46 стран.