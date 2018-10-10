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В сентябре южнокорейский экспорт сократился на 8,2% в годовом исчислении. Как сообщили в Корейском институте развития, нынешнее снижение связано с осенними праздниками. Если же их не учитывать, то в целом состояние экспортной отрасли можно оценить как положительное. В августе инвестиции в производственные мощности сократились на 11,2% Рост розничных продаж, указывающий на потребительские настроения на рынке, составил 6%, как и в июле. Индекс опережающих индикаторов, отражающий прогноз состояния рынка, составил 99,4 пункта, что на 0,4 пункта меньше, чем в предыдущем месяце.