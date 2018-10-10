37% южнокорейцев имеют задолженности по кредитам

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Четыре из десяти южнокорейцев имеют задолженности, которые составляют в среднем 71 тыс. долларов на человека. Об этом говорится в докладе агентства по оценке информации NICE, переданном депутату Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ким Бён Уку, члену парламентского комитета по государственной политике. Согласно данным об ипотечных займах, 37% или 19 млн 30 тыс. граждан страны имеют задолженности по кредитам. Общий объём их долга - 1 квадриллион 531 трлн вон или 1 трлн 353 млрд долларов, что на 5,3% больше, чем год назад. 33,2% жителей страны - 6 млн 310 тыс. человек - получили кредит под залог своего дома. Это 63,9% всей суммы займов домохозяйств.