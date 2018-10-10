Программы правительства РК по трудоустройству молодёжи за рубежом малоэффективны

В течение последних трёх лет девять правительственных ведомств РК вложили 140 млрд 700 млн вон или 124 млн 300 тыс. долларов в проекты по оказанию помощи молодым специалистам в трудоустройстве за рубежом. Однако устроиться смогли менее половины желающих. Такие данные представили в управлении бюджетной политики Национального собрания по запросу депутата от оппозиционной партии Свободна Корея Ким Чжон Хуна, который входит в парламентский комитет по государственной политике. Указывается, что через 17 проектов по трудоустройству за рубежом государственную поддержку получили 22.844 человека. Из них трудоустроились 10.981 человек, то есть лишь 48,1%. Выяснилось, что многие ведомства не имеют даже статистики результатов . Ким Чжон Хун заявил, что данная информациясвидетельствует о наличии проблем в реализациии проектов, которые требуют больших вложений.