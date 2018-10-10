WFP: для оказания помощи северянам не хватает средств

Более 10 млн человек или 40% населения КНДР сталкиваются с проблемой недоедания. Об этом сообщил представитель Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) на брифинге в Женеве. В настоящий момент организация ежемесячно предоставляет зерновые и печенье с повышенным содержанием питательных веществ для 650 тыс. северокорейских женщин и детей. Однако в настоящий момент из-за нехватки средств программу поддержки северян придётся сократить. Указывается, что многие компании не хотят участвовать в проектах по оказанию помощи из-за международных санкций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Между тем, для оказания продовольственной помощи Северу в этом году необходимо 52 млн долларов.