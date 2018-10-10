В КНДР сокращается площадь лесов

В КНДР быстрыми темпами сокращается площадь лесов. По данным Программы развития ООН (UNDP) и радиостанции Голос Америки, в 2015 году доля лесов составляла 41,8% общей площади территории страны. Это на 38,7% меньше, чем в 1990 году. 81,4% энергопотребления КНДР приходятся на ископаемое топливо. Столь стремительное сокращение лесов объясняется тем, что в 90-е годы Север из-за усложнившегося экономического положения решал за счёт леса проблему отопления и активно экспортировал лес с целью получения валюты. После прихода к власти Ким Чон Ын заявил о важности восстановления лесов, проявляя заинтересованность к межкорейскому сотрудничеству в этом вопросе.