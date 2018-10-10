Индустрия аквакультуры в РК несёт убытки

Южнокорейские компании, занятые в индустрии аквакультуры, несут убытки, связанные с изменением климата. По данным министерства морского и рыбного хозяйства, в последние три года показатель составил 29,7 млн долларов. 10,1 млн долларов из этой суммы связаны с перепадами температуры воды. Указывается, что в этом году убытки превысят 16 млн долларов. Если учитывать те объекты, в отношении которых изучение ситуации только ведётся, цифра существенно увеличится. Между тем, в министерстве и Корейском институте океанических исследований и разработок предложили ввести «умную» систему рыбопроизводства. Указывается, что благодаря ей уровень гибели среди выращиваемых рыб можно снизить с 40-60% до 5%. Таким образом можно на 50% снизить затраты на оплату труда и на 30% - энергозатраты.