Платёжный баланс РК остаётся профицитным с марта 2012 года

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Южнокорейский платёжный баланс остаётся профицитным с марта 2012 года, или 78 месяцев подряд. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, августовский профицит составил 8 млрд 440 млн долларов. Товарный профицит достиг в августе 11 млрд 240 млн долларов. Августовский профицит обусловлен ростом торгового баланса благодаря увеличению экспорта нефтехимических продуктов и полупроводников. Между тем, дефицит платёжного баланса в сфере туризма в августе составил 1 млрд 540 млн долларов, а в сфере услуг - 2 млрд 110 млн долларов.