Юг и Север будут вместе восстанавливать буддийский храм Ючжомса в горах Кымгансан

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Юг и Север будут вместе восстанавливать буддийский храм Ючжомса эпохи древнего государства Силла в горах Кымгансан. Как сообщила телерадиокомпания KBS, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося ранее визита в КНДР председателя фонда Всеобщего мира монаха Чхондама. Он встречался в северокорейской столице с представителями Союза буддистов КНДР. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по проекту восстановления буддийского храма Ючжомса, который был разрушен во время Корейской войны. Данный проект станет вторым после проекта восстановления буддийского храма Сингеса в горах Кымгансан, который завершился в 2007 году.