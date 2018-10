Ночь на 11 октября стала самой холодной с начала осени

Photo : YONHAP News

Ночь на 11 октября стала самой холодной на юге Корейского полуострова с начала нынешней осени. В северных и восточных регионах РК на открытом грунте замечен иней. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, в 5 часов утра минимальная температура воздуха в горах Сораксан на восточном побережье страны составила -4,1° C, в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо -1,8° C. Минимальная температура воздуха в Сеуле составила +6,6° C, а в Инчхоне +9,7° C. В городах Пхачжу провинции Кёнгидо и Мучжу провинции Чолла-Пукто иней замечен на 19 дней раньше, чем в предыдущие годы. Максимальная дневная температура в большинстве районов страны составила от +14 до +19° C, что в среднем на 4-7 градусов ниже, чем в предыдущие годы.