РК заняла второе место по Индексу развития человеческого капитала

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РК заняла второе место в мире по Индексу развития человеческого капитала (Human Capital Index). Соответствующий рейтинг опубликован в четверг в ходе ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в Индонезии на острове Бали с 9 по 14 октября. Рейтинг возглавил Сингапур, в первую десятку вошли также Япония, Гонконг, Финляндия, Ирландия, Австралия, Швеция, Нидерланды и Канада. Индекс развития человеческого капитала охватывает 157 стран. При его подсчёте используется комбинация данных из общедоступных источников, информации международных организаций и экспертов в области развития. Учитываются такие показатели как образование, профессиональная подготовка, здоровье и занятость.