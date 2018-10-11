Потенциальная стоимость минеральных ресурсов КНДР в 15 раз превышает стоимость ресурсов Юга. Об этом говорится в докладе, который Корейская ресурсная корпорация предоставили депутату Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Чону, члену парламентского комитета по промышленности, торговле, энергетике, малому, среднему и венчурному бизнесу. По состоянию на конец прошлого года, общая стоимость минеральных ресурсов КНДР составила 3 трлн 329 млрд долларов. По объёмам запасов магнезита, которые оцениваются в 6 млрд тонн, КНДР занимает третье место в мире. Объёмы запасов графита составляют 2 млн тонн, а железной руды - 5 млрд тонн.