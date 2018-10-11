Россия, Китай и КНДР выразили уверенность в безальтернативности мирного урегулирования проблем Корейского полуострова

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9 октября в Москве состоялись трёхсторонние российско-северокорейско-китайские консультации. Заместители министров иностранных дел трёх стран Игорь Моргулов, Чхве Сон Хи и Кун Сюанью обсудили важные региональные проблемы, включая вопросы денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Как отмечается в совместном информационном коммюнике, текст которого размещён на сайте российского МИД, стороны были едины во мнении о безальтернативности мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова. Выражена поддержка проведению переговоров между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея с целью снятия взаимных озабоченностей и нормализации отношений. Участники консультаций подтвердили стремление сторон к достижению денуклеаризации Корейского полуострова и созданию там механизма мира. Достигнуто общее понимание того, что данный процесс, первоочередной задачей которого является установление взаимного доверия, должен носить поэтапный и синхронный характер и сопровождаться встречными шагами вовлечённых государств. Отмечая предпринятые Пхеньяном важные шаги в направлении денуклеаризации, стороны сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности ООН санкционных мер в отношении КНДР. Подтверждена общая позиция против односторонних санкций. Стороны договорились продолжить диалог.