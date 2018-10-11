МИД России: Москва не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

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Обвинения в том, что рабочие КНДР находятся в России в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, лишены оснований. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что все без исключения рабочие из КНДР находятся на территории России по трудовым договорам, которые были оформлены до 11 сентября 2017 года, как это и предусмотрено пунктом 17 резолюции Совбеза ООН номер 2375. Они могут осуществлять работу до 22 декабря 2019 года в соответствии с пунктом 8 резолюции Совбеза ООН номер 2397.