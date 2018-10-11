Кан Гён Хва: Сеул может отменить односторонние санкции в отношении Пхеньяна

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Сеул рассматривает возможность отмены односторонних санкций, введённых в отношении КНДР 24 мая 2010 года в ответ на потопление в Жёлтом море сторожевого корабля южнокорейских ВМС «Чхонан». Тогда эксперты пришли к выводу, что его торпедировала северокорейская подводная лодка. Санкции предусматривают запрет на торговлю с Севером и инвестиции в его экономику, не затрагивая лишь гуманитарные обмены. Как сообщила в среду министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в ходе парламентской проверки деятельности возглавляемого ею министерства, отмена санкций могла бы стать важным символическим шагом.