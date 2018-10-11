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Корея: Юг-Север

Кан Гён Хва: Сеул может отменить односторонние санкции в отношении Пхеньяна

Write: 2018-10-11 14:15:13Update: 2018-10-11 14:15:52

Кан Гён Хва: Сеул может отменить односторонние санкции в отношении Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Сеул рассматривает возможность отмены односторонних санкций, введённых в отношении КНДР 24 мая 2010 года в ответ на потопление в Жёлтом море сторожевого корабля южнокорейских ВМС «Чхонан». Тогда эксперты пришли к выводу, что его торпедировала северокорейская подводная лодка. Санкции предусматривают запрет на торговлю с Севером и инвестиции в его экономику, не затрагивая лишь гуманитарные обмены.  Как сообщила в среду министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в ходе парламентской проверки деятельности возглавляемого ею министерства, отмена санкций могла бы стать важным символическим шагом. 
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