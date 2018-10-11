С 1 по 10 октября экспорт РК составил 14,4 млрд долларов

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За первые 10 дней октября объём южнокорейского экспорта почти вдвое превысил показатель того же периода прошлого года, сообщили в четверг в Таможенном управлении РК. Благодаря высокому уровню продаж полупроводников, нефтехимической продукции и автозапчастей, объём отечественного экспорта в первой декаде октября составил 6 млрд 700 млн долларов. Объём экспорта за рабочий день составил в среднем 2 млрд 210 млн долларов, что на 50,6% больше, чем в прошлом году. Экспорт полупроводников возрос на 39,1%, а нефтехимической продукции – утроился.