РК – на четвёртом месте в «индексе паспортов»

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В четвёртом квартале 2018 года южнокорейские граждане могут посещать без визы 188 стран мира, и РК занимает третье место в мире по «индексу паспортов», который ежеквартально составляет компания Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Такое же количество стран, как и южнокорейцы, могут посещать граждане Германии и Франции. Лидером мирового рейтинга является Япония – 190 стран. Это рекордный показатель за всё время существования индекса, который составляется с 2006 года. На втором месте Сингапур - 189 стран. Четвёртое место делят Испания, Финляндия, Дания, Италия и Швеция - 187 стран. На пятом месте США, Норвегия, Великобритания, Португалия и Нидерланды – 186 стран.